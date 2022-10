Planujesz wycieczkę do Wrocławia? Zobacz polecane restauracje w tym mieście

Concordia Taste

Concordia Taste to restauracja położona w najpiękniejszym miejscu Wrocławia – na Wyspie Słodowej. Jest to szlak turystyczny pomiędzy Rynkiem a Ostrowem Tumskim. To miejsce pełne smaku, rozrywki i sztuki. Menu składa się wyłącznie z autorskich potraw, w których nie brakuje lokalnych produktów oraz kunsztu doświadczonych kucharzy. Szefem kuchni jest tu Damian Bildź i to on odpowiada za wybór smaków. Poza pysznymi potrawami restauracja odznacza się szybką i profesjonalną obsługą, a klienci mogą podziwiać przy jedzeniu piękne widoki z okien. Zdecydowanie warto wybrać się tutaj z rodziną czy przyjaciółmi, zwłaszcza będąc fanem natury i sztuki, bo całości dopełnia niezwykły wygląd tego miejsca z 500 metrowym muralem wyrażającym hołd dla uważności i smakowania życia z najbliższymi. Więcej informacji o tej restauracji przeczytasz na jej stronie internetowej.