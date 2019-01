Płaskoziemcy ruszają w rejs. Chcą dowieść swoich racji

Wydawałoby się, że każdy wie, że Ziemia jest okrągła. Jednak nie każdy przyjął tę informację do wiadomości. Na świecie wciąż jest wiele osób, które uważają, że nasza planeta jest płaska niczym placek. W 2020 r. zamierzają tego dowieść.

Zwolennicy teorii, że nasza planeta jest płaska, znów zaskakują. Jak podaje "The Guaridan", grupa "płaskoziemców" zapowiedziała rejst statkiem na koniec świata. W ten sposób chcą dowieść swoich racji. Wyprawa jest planowana na 2020 r. Za inicjatywę odpowiadają aktywiści stowarzyszeni wokół organizacji Flat Earth International Conference.

Błędne myślenie wytknął zwolennikom kontrowersyjnej teorii kapitan statków pasażerskich Hank Keijer, który mówił w rozmowie z "The Guardian": Statki żeglują zgodnie z zasadą, że ziemia jest okrągła. Morskie mapy zostały opracowane w oparciu o to. Nie ma pewności, czy organizatorzy rejsu są świadomi tego faktu, czy też po prostu nie chcą w to uwierzyć" - tłumaczył.