Plaża La Mer. Nowa atrakcja Dubaju

La Mer to najnowsza plaża stworzona na częściowo zrekultywowanych gruntach w modnej, nadmorskiej dzielnicy Jumeirah w Dubaju. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Turyści są zachwyceni.

Teren La Mer obejmuje 2,5 km. To nowe nadmorskie miejsce spotkań dla wszystkich, którzy lubią spędzać miło czas - niezależnie od tego, czy chcą jeść, robić zakupy, bawić się, czy odpoczywa w słońcu. Znaleźć tu można ponad 130 sklepów, kawiarni oraz restauracji.

La Mer zaplanowano także jako miejsce do aktywnego wypoczynku. Obok placów zabaw czy wypożyczalni sprzętu sportowego, na terenie plaży znajduje się park trampolin "Hawa Hawa". To pierwszy tego typu park z trampolinami w kształcie wydm zlokalizowany poza Japonią, skąd pochodzi ten nietuzinkowy koncept. To fantastyczna rozrywka dla osób w każdym wieku.