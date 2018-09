Plaża z filmu "Mamma Mia!" okradana przez turystów. Mieszkańcy powiedzieli "basta"

Słynna plaża Lalaria na wyspie Skiathos jest odwiedzana przez tłumy turystów. Wielu z nich zabiera z niej charakterystyczne, białe kamienie. Mieszkańcy mówią wprost, że miarka się przebrała. Od teraz takie zachowanie jest karane, a wysokość mandatów sięga nawet 4,3 tys. zł.

Na plaży postawiono tabliczki "Rób zdjęcia, nie zabieraj kamyków". Plakaty zostały również przekazane operatorom łodzi i rybakom w okolicy, aby informacja ta dotarła do jak największej liczby odbiorców. Ale to nie wszystko. Wprowadzono również kary finansowe, które zatwierdzili włodarze wyspy. Osoby, które nie zastosują się do zakazu, mogą spodziewać się mandatu - od 400 do 1000 euro (od ok. 1720 zł do ok. 4300 zł). Jego wysokość zależy od ilości wyniesionych kamieni. W tym celu przeprowadzane są regularne kontrole zarówno na plaży, jak i w samym porcie.