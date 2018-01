Plaże na Majorce toną w śmieciach. Rząd chce zakazać sprzedaży plastiku

Baleary od lat pozostają jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych podróży. Turyści nie potrafią jednak uszanować złotego piasku i tropikalnych plaż. Majorka, Minorka i Ibiza toną w śmieciach. Rząd postanawia z tym walczyć i chce zabronić sprzedaży plastiku.

Nowy plan walki z nadmiernym zaśmiecaniem Balearów zakłada, że do 2020 r. uda się wprowadzić całkowity zakaz handlu i używania przedmiotów, które nie nadają się do recyklingu, a jednocześnie są używane tylko raz.

Na liście produktów "do odstrzału" znajdą się przede wszystkim jednorazowe sztućce, plastikowe talerzyki i kubki, jednorazowa maszynki do golenia, słomki do napojów i kapsułki z kawą do ekspresu.