Plaże naturystów w Polsce i Portugalii. "Bez ubrań nie ma ukrywania się i statusu, wszyscy jesteśmy równi".

\- To tu tak można? Na plaży publicznej? – skonsternowana pytam Paolę. Razem z Portugalką wylegujemy się na plaży Praia de Cortegaca w północnej Portugalii. Przed nami grupa dziewczyn odbija piłkę plażową. Są kompletnie nagie. - A dlaczego nie? Można! Właśnie dlatego, że to miejsce publiczne. Dla każdego.

Ma sens. Rzeczywiście, reszta plażowiczów kompletnie ignoruje zjawisko. Obok bawią się w piasku rodziny z dziećmi. Starsze małżeństwa pod parasolami czytają książki. Nikt nawet dwa razy nie spojrzy. Nagie dziewczyny traktują jako naturalną część krajobrazu.

- Naturyzm to sposób życia w harmonii z naturą, charakteryzujący się praktykowaniem wspólnej nagości w celu upowszechnienia modelu polegającego na szacunku wobec samego siebie, wobec innych ludzi i wobec całej przyrody. Jest to filozofia, sposób życia i działania, który propaguje życie w grupie, w atmosferze tolerancji, poszanowania i życzliwości dla innych. Dodatkowo wchodzimy w erę propagowania zdrowego życia oraz bycia w zgodzie z naturą, co również zachęca szereg osób do przyjęcia tej właśnie idei – mówi wiceprezeska Federacji Naturystów Polskich, Małgorzata Rijnvis.

Według pani Małgorzaty – z perspektywy 12 lat działania federacji – naturyzm w Polsce cieszy się coraz bardziej rosnącą popularnością. Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszy się wśród osób w średnim wieku i rodzin. Zapytana o powód, odpowiada:

- Ludzie ci pragną spędzić czas w naturalnym środowisku pełnym akceptacji, tolerancji i ciszy. W Polsce mogą korzystać z kilku oznakowanych plaż naturystycznych w miejscach takich jak: Łeba, Grzybowo, Gdańsk Stogi, Unieście, Piaski, Dębki, Mielno, Chałupy (w trakcie) oraz Bielsko-Biała.

Jednak w kraju nad Wisłą, inaczej niż w Portugalii, nagość na plażach publicznych nie jest tolerowana. Co więcej, zdarzają się również jawne przypadki dyskryminacji naturystów przez “tekstylnych” (nieoficjalne określenie stosowane do tych, którzy wolą strój kąpielowy od “adamowego”).

- Najczęściej wychodzi to od osób, które nie akceptują życia w pełnej zgodzie z naturą i własnym ciałem. Największym wyzwaniem dla naturystów jest opinia publiczna, która często zniechęca do życia w takowej idei. Prowadzi do konieczności ukrywania bycia naturystą z powodu wykonywanego zawodu np. nauczyciela, polityka.

Poznawszy pozytywną filozofię i ideę naturyzmu – życie w zgodzie z samym sobą, otoczeniem, naturą – nasuwa się pytanie, z czego wynika tak negatywne do niego nastawienie. Jakie nieporozumienia, niedopowiedzenia otaczają naturyzm, nadając mu pejoratywny wymiar? Jednoznaczna odpowiedź pani Małgorzaty rozwiewa wątpliwości:

- Przede wszystkim chciałam podkreślić, że naturyzm nie ma nic wspólnego z seksem. Idea ta ucieka wręcz od jakichkolwiek kwestii erotycznych bądź pornograficznych.

Podobne sentymenty rozbrzmiewają w wypowiedzi Any Luisy Silvy, wiceprzewodniczącej Federacji Naturystów Portugalskich.

- Zupełnie błędną jest opinia, że naturyzm ściśle związany jest z seksem, nawet dewiacją seksualną. Przeświadczenie to nie może być dalsze od prawdy. Naturyzm odbywa się głównie w środowisku rodzinnym, pełnym szacunku i taktu, gdzie niewłaściwe seksualnie zachowanie jest kompletnie nieakceptowane. Innym nieprawidłowym przeświadczeniem jest, że naturyści są ekshibicjonistami. Nie, naturyści nie zrzucają ubrań, by chwalić się własnym ciałem, wystawiać je na pokaz publiczny. Robią to, ponieważ szanują swoje ciało i chcą być częścią społeczności, która wyznaje podobną filozofię. Bez ubrań nie ma ukrywania się i statusu, wszyscy jesteśmy równi.

Każdemu, kogo przekonuje podobna filozofia, kto to chciałby żyć według niej, ale jest jeszcze zbyt nieśmiały, obie panie polecają technikę małych kroków.

- Znajdź miejsce, w którym poczujesz się komfortowo i bezpiecznie. W Portugalii może to być jedna z 9 oficjalnych plaż naturystów albo cichy zakątek na jednej z kilkudziesięciu, gdzie naturyzm jest tolerowany. Jeśli to możliwe, weź ze sobą kogoś, kto już jest naturystą, kto pomoże w przyzwyczajaniu się do sytuacji. Najważniejsze jednak to dostosowuj się we własnym tempie i nie bój się prosić innych o pomoc lub wskazówki – mówi pani Ana Luisa.

Z kolei pani Małgorzata sugeruje jeszcze bardziej kameralne rozwiązanie:

- Uważam, że ze wstępem do bycia naturystą dobrze jest oswoić się w saunach, gdzie odpoczywa się nago. Opcją może być odwiedzenie kameralnego, rodzinnego ośrodka dla naturystów, np. CRN CEZAR w Bielsku-Białej.