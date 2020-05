PLL LOT wracają do latania. Pierwsze połączenia już 1 czerwca

Przewoźnik planuje latać do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry; raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Nowa siatka obejmuje ok. 30 lotów każdego dnia.