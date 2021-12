Pluskwy w pociągu PKP Intercity. "Zaniedbanie po stronie wykonawcy"

Pluskwy w pociągu PKP Intercity: "Było ich mnóstwo"

"Znajdowały się one dosłownie w każdym łączeniu między fotelami, a także w szczelinach między zagłówkami czy podłokietnikami. Było ich mnóstwo w postaci jaj, jak i dorosłych owadów. Dwukrotnie takie owady chodziły również po moim ciele. Jak się niestety okazało - były to pluskwy" - czytamy we wpisie.