Pluszowa gęś ma konkurencję. Dzieci błagają rodziców

Autorka popularnego bloga "Matka siedzi z tyłu" opisała na Facebooku wyprawę "na kapibary". Zaczęło się niewinnie. "Mamuuuuś, pojedziemy do zoo? W Oliwie są kapibary! – zapytały zaaferowane bąbelki. - Oczywiście – powiedziałam. Kapibary to najnowszy trend zainteresowania zwłaszcza u syna. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyły. Mamy je w domu pluszowe, naklejki czy kubki z ich podobizną. Nastał więc czas, aby zobaczyć owe zwierzę na żywo…" - opisuje Joanna Mokosy-Rykalska. Jej wpis to jednak po mistrzowsku skonstruowany dreszczowiec, a sielski wstęp ma na celu uśpić naszą czujność. Dalej jest wszystko co musi mieć trzymająca w napięciu historia. Jest i- o zgrozo - pot i krew i łzy. I nie ma happy endu - bo kapibary się schowały.