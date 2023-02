Po 500 latach piwnice zamku na Wawelu będą dostępne dla zwiedzających. "To początek wielkiego projektu"

- Oprócz kamiennych detali przedstawionych na specjalnych regałach, będzie można zobaczyć detale, które tutaj są wbudowane w ściany - zapowiada Anna Pieczyńska, koordynatorka projektu "Wawel Podziemny". - To elementy detali architektonicznych, które pochodzą z zamku - były zdemontowane, gdzieś wbudowane, wykorzystane. To wszystko było przez lata tutaj kolekcjonowane, zbierane, opisywane, po to, by dzisiaj mogła powstać ta ekspozycja. Żeby osoby zwiedzające mogły zobaczyć, jak to funkcjonowało, gdzie te elementy były użyte.