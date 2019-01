Po bursztyn bez zezwolenia. Nowe zasady na plażach

Zbieracze bursztynu mogą zacierać ręce. Urząd Morski w Słupsku zrezygnował z wydawania zezwoleń i pobierania opłat za zbieranie bursztynu. Oznacza to, że teraz na plażach w całej Polsce można to robić bez posiadania zgody urzędnika.

Miłośnicy bursztynu nie muszą już wypełniać formularzy i czekać na wydanie zezwolenia, bowiem Urząd Morski w Słupsku odstąpił od dotychczasowej procedury. Oznacza to, że spontaniczne poszukiwania bursztynu nie będą już nielegalne. Ale reszta zasad pozostaje bez zmian. Nadal nie można przeczesywać plaż w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego, niedozwolone będzie zbieranie kruszcu na klifach czy w lesie, ani z wykorzystaniem maszyn, pomp i innych urządzeń do prac ziemnych (co często nielegalnie robi tzw. "bursztynowa mafia"). A co z zakłócaniem spokoju innych plażowiczów? Nadal będzie to niedozwolone.