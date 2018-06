Po co kupować dom, skoro można kupić całe miasto. „Ghost town” na sprzedaż

W XIX wieku miasto było prawdziwą „żyłą złota". W czasach swej świetności cieszyło się ogromną popularnością. Teraz chcą je sprzedać komuś, kto pomoże w utrzymaniu historii miasta.

Cerro Gordo, co dosłownie znaczy "fat hill” ("grube wzgóze") położone jest w południowej części Sierra Nevada i zajmuje powierzchnię ponad 130 km kw. Tak naprawdę było miastem górniczym, które przez dekady pozostawało w rodzinnych rękach. Właściciele nieruchomości poczuli, że teraz jest najlepszy moment, by ją sprzedać. Cena wywoławcza to 925 tys. dolarów, czyli prawie 3,5 miliona złotych. To tyle co za luksusowy apartament w Warszawie.