Po długich poszukiwaniach nikt nie miał już nadziei. Wtedy stał się cud

Dokładnie dwa tygodnie od feralnych wydarzeń opiekun pingwina otrzymał wiadomość z informacją o lokalizacji ptaka. Okazało się, że był on widziany na plaży oddalonej zaledwie o niespełna 50 km od miejsca, w którym widziano go ostatni raz. Opiekun nie krył wielkiej radości i zaskoczenia, a to co się stało, nazwał cudem.