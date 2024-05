Pobili kwietniowy rekord. Polskie lotnisko idzie jak burza

Do tej pory rekordowym kwietniem dla lotniska Chopina w Warszawie był ten z czasów przed pandemią. Teraz to się zmieniło. W tegorocznym kwietniu odprawiono dokładnie 1 mln 588 tys. 901 osób, w porównaniu do 1,46 mln pasażerów w czwartym miesiącu roku 2019.