Pobito rekord sprzed 50 lat. Tyle śniegu tam jeszcze nie było

Susza wcale się nie skończyła

"To był imponujący grudzień" - ocenił McEvoy, ostrzegając jednak, że możliwe jest ponowne pojawienie się suszy. Dodał, że gdyby miał zwrócić uwagę na jedną sprawę, to byłoby to, że susza się nie skończyła. "Potrzebujemy, aby burze występowały w zimie" - tłumaczył klimatolog.