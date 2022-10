Pochwaliły all inclusive w Egipcie. Internauci komentują

Wakacje all inclusive to często wybierana opcja, szczególnie przez tych, którzy chcą zaznać odrobiny luksusu i preferują bardziej bierny odpoczynek. Popularne kierunki to m.in. Grecja, Turcja i oczywiście Egipt, gdzie przez cały rok turyści mogą spodziewać się słonecznej pogody. Wrażeniami z wyjazdu do tego kraju podzieliły się popularne TikTokerki.