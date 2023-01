Pociąg z Polski do Chorwacji nie ruszy? Zgodę wydano rok temu

Ceny za bilet z Pragi do Rijeki zaczynały się od 590 koron czeskich (ok. 116 zł) za miejsce do siedzenia i od 790 czeskich koron (ok. 156 zł) za miejsce w kuszetce. Pasażerowie otrzymują śniadanie oraz mają dostęp do darmowych ciepłych napojów. Z kolei chcący dojechać do Splitu musieli liczyć się z nieco większym wydatkiem — odpowiednio 890 czeskich koron (ok. 175 zł) i 1090 czeskich koron (ok. 215 zł).