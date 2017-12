Pociąg z Wejherowa na lotnisko Chopina? Połączenie ma ruszyć za 3 lata

Na warszawskie lotnisko z Wejherowa bezpośrednim pociągiem. Brzmi abstrakcyjnie? Okazuje się, że to całkiem prawdopodobne. Na wprowadzenie takiego połączenia zdecydował się przewoźnik Arriva. Teraz wszystko zależy od Urzędu Transportu Kolejowego, do którego wpłynął wniosek o wydanie zgody.

Arriva to prywatny przewoźnik pasażerski, który prowadzi działalność w 14 krajach Europy, zatrudniając ponad 54 tys. pracowników. W 2007 roku rozpoczął obsługę pasażerskich linii kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie obsługuje 130 połączeń dziennie i 2 miliony pasażerów rocznie także w innych regionach Polski (np. sezonowe połączenia do Helu).

Przewoźnik planuje uruchomić połączenie z Gdyni do Warszawy Zachodniej w grudniu przyszłego roku. Podróż miałaby trwać 3 godz. i 25 min. Byłoby to konkurencyjne rozwiązanie dla Pendolino, który tę trasę pokonuje najszybciej w 3 hgodz. 23 min. Po 2 latach, w grudniu 2020 roku, Arriva chciałaby rozszerzyć połączenie o Wejherowo i lotnisko Chopina .

Obecnie dojazd pociągiem na tej trasie wymaga co najmniej dwóch przesiadek. Z Wejherowa do Gdyni Głównej dojedziemy SKM, następnie Pendolino lub wolniejszym TLK do Warszawy, a w stolicy kolejna przesiadka na pociąg jadący na lotnisko Chopina.