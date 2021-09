Pociągiem z Polski do Chorwacji. Połączenie prawdopodobnie już w przyszłym roku

Wiadomość, że czeski przewoźnik RegioJet planuje otworzyć połączenie z Krakowa do Chorwacji, pojawiła się już w czerwcu 2021 roku. Są duże szanse, że pociągiem do Rijeki i Splitu pojedziemy już w przyszłym roku. Na dodatek okazuje się, że otwarcie trasy do ukochanego kraju Polaków rozważa też PKP Intercity.