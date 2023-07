Jedyne takie miejsce w Polsce. "Jedno z najsłynniejszych na świecie"

Tradycja zdobienia domów w Zalipiu nie jest aż tak stara, jak mogłoby się wydawać. W XIX wieku Zalipie było małą i ubogą wioską, a jej mieszkańcom nawet nie śniła się taka sława, jaką obecnie cieszy się to miejsce. W tamtych czasach chaty były ogrzewane za pomocą pieców, które wykorzystywano także do przygotowywania posiłków. Z tego powodu białe ściany bardzo szybko pokrywały się sadzą, a przez to zaczynały wyglądać wyjątkowo nieelegancko.