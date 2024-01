Początek ferii z przytupem. Górale szykują się na tłumy

- Ferie zimowe to niezwykle popularny czas wypoczynku, szczególnie wśród rodzin z dziećmi. Do ich rozpoczęcia coraz mniej czasu, więc jest to tak naprawdę ostatni dobry moment, by znaleźć dla siebie coś ciekawego, w jeszcze dobrej cenie - przyznaje w rozmowie z WP Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Później będzie trudniej i drożej. Widzimy rosnące zainteresowanie rezerwacjami na ferie, szczególnie w obiektach górskich, w popularnych miejscowościach z najlepszą infrastrukturą do uprawiania sportów zimowych - dodaje.