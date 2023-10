Podniebny rower nowym hitem w polskich górach? "Coś niespotykanego"

Burmistrz zapewnia, że uzdrowisko dopiero się rozkręca. - Muszyna to idealne miejsce do wypoczynku. Wspólną, ciężką pracą władz samorządowych i mieszkańców, udało nam się stworzyć super miejsce do wypoczynku. Zapraszamy, bo to nie koniec atrakcji - zachęca turystów do przyjazdu Jan Golba.