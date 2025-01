Podróż samolotem z dzieckiem. Tych rzeczy nie możesz zapomnieć

Lot samolotem to jedna z najwygodniejszych opcji podróżowania. Pozwala w znacznie krótszym czasie zaleźć się w nawet najbardziej odległych miejscach, jest wygodny i emocjonujący, zwłaszcza jeśli latamy sporadycznie. Wybierając się na urlop z dzieckiem samolotem, należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach odnośnie bagażu oraz tego, co możemy zabrać ze sobą na pokład.

Podróżując samolotem z dzieckiem, możemy zabrać ze sobą wodę oraz jedzenie dla malucha w nieograniczonej ilości. Niektórzy przewoźnicy pozwalają rodzicom z małymi dziećmi na wejście na pokład w pierwszej kolejności. Możliwe jest także zabranie ze sobą wózka i fotelika podróżnego. Mali pasażerowie w większości przypadków mają także do dyspozycji własny bagaż podręczny, do którego możemy spakować jedzenie, picie, ubranka na zmianę, kocyk oraz rozmaite umilacze podróży.

Warto przygotować osobny bagaż podręczny dla dziecka, który zabierzemy ze sobą na pokład samolotu. W przypadku małych dzieci powinny znaleźć się w nim pieluszki na zmianę, podróżny przewijak, chusteczki nawilżane, kosmetyki pielęgnacyjne, kocyk, ubranka na zmianę i inne akcesoria, z których korzystamy na co dzień, opiekując się maluchem. Warto zadbać także o wodę do picia i jedzenie na czas lotu. Linie lotnicze zapewniają gorącą wodę, która pozwoli na przygotowanie posiłku bezpośrednio na pokładzie.

Planując lot z dzieckiem, należy także zadbać o kwestie bezpieczeństwa. Podczas oczekiwania na lotnisku warto mieć malucha zawsze w zasięgu wzroku, a aby zapewnić sobie spokój, zadbać dodatkowo o praktyczną opaskę na rękę. To niewielkie akcesorium, na którym możemy zapisać dane dziecka oraz numery kontaktowe do rodziców – na wszelki wypadek, gdyby dziecko zniknęło nam z oczu lub co gorsza, zgubiło się na lotnisku.