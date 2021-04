Podróż w czasie - warszawski pałac przyszłości

To przekonanie wpisane jest w serce Warszawy, brutalnie pozbawionej historycznego dziedzictwa i walczącej o jego odtworzenie w latach powojennych. Odbudowa zniszczonej w 95% najstarszej i najbardziej zabytkowej części miasta była osiągnięciem bezprecedensowym. Rewitalizacja nierozerwalnie związanych ze Starówką budynków historycznych z równoczesnym wpisaniem w nie wymogów współczesności jest zatem sporym wyzwaniem. W dawnych pałacach Branickich i Szaniawskich powstaje projekt, w którym wiele drobnych elementów tworzy spójną, ciekawą dla współczesnego odbiorcy całość. Może będzie to również czynnik, który zachęci nie tylko przyjezdnych, ale i warszawiaków do częstszych wizyt w okolicach Starego Miasta.