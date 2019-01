Uważane za raj na ziemi. Nie jest tam tak bezpiecznie, jak się niektórym wydaje

Kobiety coraz częściej wybierają samotne podróże po świecie. Ale zdaniem niektórych polityków panie powinny wystrzegać się wojaży – zwłaszcza w pojedynkę – do niektórych zakątków globu.

Taką regularnie aktualizowaną i miejscami zaskakującą listę publikuje działający w Kanadzie rządowy departament, który ostrzega kobiety przed samotnymi podróżami do wybranych miejsc. Sęk w tym, że na liście zastrzeżeń znalazło się wiele turystycznych hitów. Czy rzeczywiście kobiety mają się tam czego bać?

Turystyczne hity na cenzurowanym

Listę zdominowały kurorty i wyspy położone w regionie Karaibów, wśród nich: Anguilla, Antigua i Barbuda , Bonaire , Turks i Caicos, Dominika , Saint Kitts i Nevis czy Bahamy . Na liście znalazły się też: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Belize, Trynidad i Tobago czy Barbados . Global Affairs Canada, czyli kanadyjski rządowy departament ds. dyplomacji umieścił też w zestawieniu prawdziwe urlopowe hity albo kraje, które aspirują do miana turystycznych hitów, a wśród nich: Kostarykę , Meksyk , Dominikanę , Jamajkę, Kajmany i Kubę.

Dlaczego te tak popularne wśród turystów na świecie kierunki zostały opatrzone zastrzeżeniami? Choć, jak zauważyli komentatorzy, wiele z tych miejsc uchodzi za wymarzone cele podróży i raje na ziemi, to jednak uznano, że kobiety powinny zachowywać tam szczególną przezorność. Uwag, które sprawiają, że bezpieczeństwo turystek może być tam narażone na niebezpieczeństwo, jest wiele – od seksualnego molestowania po różne formy agresji słownej.

Zwrócono uwagę, że w wielu miejscach kobiety powinny być ostrożne, stołując się w barach czy restauracjach (m.in. Anguilla, Antigua i Barbuda, Bahamy czy Kajmany). Wystarczy chwila nieuwagi i w drinku albo potrawie może znaleźć się narkotyk albo inna substancja psychoaktywna. Cel takiego działania jest jeden – kradzież bądź gwałt. Należy też uważać na poczęstunki pochodzące od nieznajomych, np.: przekąski, napoje, gumy do żucia czy nawet papierosy. Z tego samego względu kanadyjski organ wydał ostrzeżenie przed nadmiernym spożywaniem alkoholu w tych miejscach czy korzystaniem z pomocy przypadkowych osób, oferujących np. podwiezienie.

Piekło w raju

Powołujący się na rządowe dane serwis "680 News" przytoczył przykłady, gdy na słynnych plażach odnajdywano kobiety , które padły ofiarami przestępstw seksualnych. Bardzo często zdarza się, że wcześniej poddane zostały one działaniu narkotyków albo innych niedozwolonych substancji. Zdarzenia takie odnotowywane były m.in. na Paradise Island – wysepce będącej dużą atrakcją w Nassau – stolicy Bahamów. W tym wyspiarskim i bardzo modnym wśród turystów na całym świecie państwie zdarzały się już ataki w pobliżu hoteli, kasyn, na statkach wycieczkowych czy na plaży.

Kanada zaleca też daleko idącą ostrożność kobietom, które wybierają się do Belize. W państwie położonym w Ameryce Środkowej wielokrotnie dochodziło do przestępstw seksualnych na turystkach, dlatego zaleca się tam paniom, by podróżowały w grupach i unikały wyludnionych miejsc, a także niestrzeżonych plaż. Podobnie, jak w wypadku wymienionych wcześniej państw, także tu lepiej nie pozostawiać jedzenia czy napojów bez nadzoru.