Podsumował to, co dzieje się w Himalajach. "Nie chciałbym tego widzieć na własne oczy"

Aleksander Lwow to jedna z legend polskiego alpinizmu i himalaizmu , uczestniczył w wielu najważniejszych wyprawach. W 1984 r. wspólnie z Krzysztofem Wielickim zdobył swój pierwszy ośmiotysięcznik Manaslu. Potem były kolejne: Lhotse, Czo Oju, Gaszerbrum II.

- Nawet gdyby mi teraz ktoś zaproponował udział w wyprawie, to nie pojechałbym już w Himalaje. Ten ludzki tłum jest pod Mount Everestem beznadziejny. Nie chciałbym tego widzieć na własne oczy . Byłem 55 lat zaangażowany w poważny, polski, sportowy himalaizm - powiedział Lwow w rozmowie z PAP.

Okazją do spotkania było otwarcie wystawy "Freedom Climbers – wrocławianie w Górach Wysokich" stworzonej w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Opowiada ona o osiągnięciach himalaistów, między innymi Wandy Rutkiewicz, Aleksandra Lwowa, Wojciecha Kurtyki .

Dodał, że zawdzięcza to ówczesnej dziekan Wydziału Mechanicznego docent Barbarze Gawryszewskiej, która udzielała tych urlopów.

- Mówiłem pani dziekan, że muszę jechać na wyprawę, a ona mówiła do mnie: chłopie, przynieś pan jakiś papier, a ja już coś z tym zrobię. Ja wtedy szedłem do klubu, na papierze klubowym pisałem sam pismo, dawałem pieczątkę i do Basi! I Basia dawała mi roczny urlop - opowiadał sportowiec.