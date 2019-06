Podtopione szlaki w Tatrach. Turyści powinni uważać

Pogoda na południu Polski pozostawia wiele do życzenia w ostatnim czasie. Kiepskie warunki atmosferyczne i wiosenne roztopy przyczyniły się do zalania niektórych szlaków. Utrudnień należy spodziewać się m.in. na szlaku do Doliny Pięciu Stawów.

Pogoda w Tatrach w najbliższych dniach nie będzie rozpieszczać (Shutterstock.com)

Od kilku tygodni w Tatrach panuje deszczowa pogoda, która spowodowała wezbranie górskich potoków. W kilku miejscach szlaki turystyczne zostały podtopione, w tym częściowo trasa prowadząca dnem Doliny Roztoki.

Centrum Informacji Tatrzańskiego Parku Narodowego przekazało, że choć popularny szlak można przejść w wysokich, nieprzemakalnych butach po wystających kamieniach, to turyści powinni zachować dużą ostrożność. Muszą mieć na uwadze, że korzystają ze szlaku na własną odpowiedzialność.

Pogoda w Tatrach w najbliższych dniach nie będzie rozpieszczać. Choć temperatury mają być przyjemne, turyści nie ujrzą za dużo słońca. Dlatego z pewnością przydadzą się im kurtki przeciwdeszczowe i... dużo optymizmu.

