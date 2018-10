Podziemia Zamku Książ dostępne dla turystów. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej turyści będą mogli zobaczyć podziemia słynnego Zamku Książ. Tunele udostępnione turystom znajdują się 50 m pod poziomem zamkowego dziedzińca, a ich długość wynosi 950 m. Do dziś nie wiadomo do czego miał służyć obiekt.

W trakcie zwiedzania turyści będą mogli zapoznać się z historią zamku z okresu II wojny światowej oraz historię więźniów z Gross-Rosen, którzy pracowali przy drążeniu chodników. Podziemia zamku można zwiedzać codziennie. Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00, a w weekendy od 10:00 do 18:00. Turyści schodzą do podziemi w maksymalnie 35-osobowych grupach co ok. pół godziny. Ceny biletów to 29 zł normalny i 24 zł ulgowy. Zainteresowanie atrakcją jest ogromne.