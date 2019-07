Podziemne miasto wina. Tusk trzyma tu swoją kolekcję, a Putin obchodził urodziny

W podziemiach postkomunistycznego, maleńkiego państwa mołdawskiego, znajduje się miasto wina. Opływające luksusem miejsce cieszy się powodzeniem nie tylko wśród turystów, ale również światowej sławy polityków.

Mołdawska legenda głosi, że na terenie dzisiejszego miasteczka Cricova, dawno, dawno temu mieszkał samotny mnich. Duchowny uprawiał winogrona i tworzył z nich napój o nieziemskim smaku wykorzystywany podczas kościelnych ceremonii. Jego spokój zburzyli wrogowie, którzy wtargnęli do miasteczka i wybili okoliczną ludność. Mnich skrył się jednak w jaskini i przeżył najazd. W swoim schronie nadal kultywował tradycję, produkując niezwykłe wino. Ale wrogowie powrócili i odnaleźli kryjówkę mnicha, wymierzając mu śmiertelną karę. Zgodnie z legendą, po dziś dzień w tunelach Cricovy da się słyszeć krzyk duchownego, który zginął, by żyć mogła tradycja.

Opowieść o mnichu, choć brzmieć może jak marketingowy chwyt, w rzeczywistości świetnie pokazuje, że dla Mołdawian wino to coś więcej niż napój. To symbol jedności mieszkańców i rozwoju gospodarczego.

Wycieczka meleksem

O tym, że Cricova jest nie tylko winiarnią, ale i dumą narodową Mołdawian, może przekonać się każdy turysta, który wkroczy na teren podziemnego miasta. Podczas przejażdżki meleksem przez zimne tunele ozdobione drewnianymi beczkami, przewodnicy opowiadają m.in. o leżakującej w piwnicach Cricovy kolekcji win liczącej aż 2 mln butelek, z których najstarsza pochodzi z 1902 r. Tłumaczą też, na czym polega proces produkcyjny, który rozpoczyna się od ręcznego zebrania soczystych winogron. Po ok. 40-minutowej przejażdżce turyści zapraszani są do ekskluzywnych komnat degustacyjnych i sal bankietowych, gdzie mogą podziwiać światowy sukces winiarni.

Wina Tuska

Subtelny smak

Do jednej z komnat degustacyjnych mogą wejść turyści i skosztować przeróżnych rodzajów boskiego napoju, takich jak merlot czy cabernet sauvignon. Trunki te różnią się nieco od większości oferowanych przez mołdawskich winiarzy, które są mocne i silnie nasycone aromatami. Cricovskie wina charakteryzują się delikatnością i subtelnym smakiem, przez co robią wrażenie nie tylko na koneserach.

Podziemny sklep i niskie ceny

Ostatnim punktem turystycznym jest duży sklep z alkoholami Cricovy. Prócz win, można znaleźć tam również whiskey. Wszystkie trunki dumnie stojące na przeszklonych półkach łączą reprezentacyjne opakowania i etykiety przypominające maleńkie dzieła sztuki. Otoczka luksusu sprawia, że klienci przeżywają szok, widząc ceny alkoholowych produktów. Nie dlatego, że są one tak wygórowane. Koszt butelki przeciętnego wina w przeliczeniu na polską walutę wynosi ok. 25 zł. Duże butelki whiskey z zestawem szklanek w prezencie nie przekraczają 150 zł, a cena kawy, którą mogą rozkoszować się kupujący, wynosi ok. 4 zł. To dlatego, ostatni punkt programu jest zazwyczaj tym najbardziej czasochłonnym.