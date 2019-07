Macedonia Północna. Bałkańska kraina słońca i wina

Coraz głośniej o Macedonii Północnej jako kierunku wakacyjnym wybieranym przez Polaków. Dlaczego można dla niej stracić głowę? I co można tutaj zobaczyć? – Macedonię doceniłam nie tylko za otwarte serce mieszkańców, ale za duchowość i chociażby kuchnię – mówi Anna Sołoninko.

– W drodze nad morze zatrzymaliśmy się niedaleko Plitvic, gdzie rozegrała się tzw. Krwawa Wielkanoc. Po raz pierwszy na własne oczy zobaczyłam rezultat wojny, ostrzelane, puste, zniszczone pozostałości domów, w które wdarła się natura. Było to dla mnie przerażające przeżycie. Nie mogłam uwierzyć, że w tych czasach, w sumie tak niedaleko Polski doszło do tak dużego konfliktu na tle narodowościowym. Chciałam to zrozumieć – opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską autorka bloga The Balkans to go, Anna Sołoninko, na którą znajomi mówią Ana Balkana.