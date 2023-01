Podziemne uzdrowisko w Wieliczce. Jedyne takie miejsce w Polsce

Kopalnia Soli w Wieliczce to jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Polsce. Co roku na jej odwiedzenie decydują się rzesze turystów spragnionych zobaczenia czegoś zupełnie nowego i nietypowego. Nie każdy odwiedzający to miejsce wie jednak, że w Wieliczce mieści się także uzdrowisko. Specjalizuje się ono głównie w leczeniu chorób górnych i dolnych dróg oddechowych. Wszystko to za sprawą wyjątkowego mikroklimatu, jaki panuje we wnętrzu solnych komór.