Pogoda nie odpuszcza. Kolejne prognozy nie pozostawiają złudzeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie przed burzami z gradem dla większości powiatów województwa małopolskiego. W regionie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu (od 30 do 50 mm), porywy wiatru do 100 km na godz., lokalnie także grad. Szczególnie nasilone opady i wiatr mogą pojawić się na południu Małopolski.