Turyści dzwonią do biur podróży. Zadają jedno pytanie

W biurach podróży urywają się telefony od turystów, którzy w tym roku dopiero wybierają się na urlop. Pytają głównie o to, gdzie lecieć, by uniknąć pożarów. - W ostatnich dniach widzimy duże zainteresowanie wypoczynkiem w Turcji, Bułgarii, Chorwacji i Albanii. Klienci pytają też o wyjazdy do Egiptu i Tunezji oraz do Hiszpanii - mówi Agata Chmiel z Wakacje.pl.