Pojechała na "koniec świata", a znalazła "krainę czarów"

Atrakcje turystyczne dzielą się na te, które możemy zobaczyć gołym okiem i takie, które po prostu trzeba poczuć. Tym drugim trudno zrobić zdjęcie, niełatwo je też opisać, a jednak to one powodują, że jakieś miejsce kradnie nam w serce i pozostaje w pamięci na lata.

Leżące niedaleko Ostródy Glaznoty mają to szczęście, że choć maleńkie, słabo zaludnione i leżące na uboczu, mogą się pochwalić turystycznymi atrakcjami każdego rodzaju. Ja trafiłam do nich przypadkiem i spędziłam w tym miejscu dwa magiczne dni i dwie równie czarodziejskie noce.

Pierwsze wzmianki o Glaznotach pojawiają się w dokumentach nadania ziem z 1414 r. W tym czasie tereny te stanowiły rycerskie dobra zakonu krzyżackiego. Z początku XV w. pochodzi najstarszy zabytek we wsi - kościół ewangelicko-metodystyczny. Wzniesiony około 1400 r., od połowy XVI w. do zakończenia II wojny światowej służył ewangelikom, którzy w 1945 r. opuścili świątynię.

Katolicy, którzy mieli w pobliżu drugi kościół, nie chcieli go przejąć, trafił więc w ręce metodystów. Ostatnie nabożeństwo odbyło się w nim w 1980 r. Potem zabytek opustoszał i zaczął niszczeć. Silna wichura uszkodziła dach i strop świątyni i wiele wskazywało na to, że kościółek niedługo zmieni się w malowniczą ruinę.

Na co dzień stary kościółek jest zamknięty. Warto jednak zapytać mieszkańców o możliwość odwiedzenia tego miejsca. Mnie się udało. Na nocną wyprawę zabrała nas gospodyni Konia na Biegunach i jedna z artystycznych dusz zamieszkujących Glaznoty -Monika Żurawska-Wiącek. To dzięki niej mogliśmy zobaczyć neogotycki ołtarz ambonowy z 1860 r. i witrażowe okna, wyraźnie malujące się na tle intensywnie błękitnych ścian.

Jak czytamy na pamiątkowej tablicy Krąg Wspólnoty Kultur to "miejsce kultury pamięci poświęcone pokoleniom anonimowych, a także znanych z imienia i nazwiska, twórców wyjątkowego wizerunku kulturowego i cywilizacyjnego Wzgórz Dylewskich (…) to uniwersalne miejsce spotkań duchowych sukcesorów różnych tradycji kulturowych, które funkcjonowały w tej niezwykłej krainie. Sąsiedztwo gotyckiego kościoła (…) dopełnia sakralne uniwersum kręgu, udzielając mu swej wartości jednoczącej - ponadnarodowej i zwyczajnie ludzkiej."

Wizytówką wsi Glaznoty z całą pewnością jest piękny, przeszło 100-letni wiadukt kolejowy. Trzyprzęsłowy most jest drugim co do wielkości - po Stańczykach - wiaduktem w tej części Polski. Ustawiono go nad drogą ze wsi do znajdującego się zaraz za nią starego młyna i był jednym z 25 wiaduktów na liczącej 50 km trasie kolejowej łączącej Ostródę z Turzą Wielką.