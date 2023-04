Pojechałam do Londynu. Porażka za porażką

Gdzie jest Turner?

Wiem, że można odwiedzić angielską stolicę i po prostu nie wybrać się do żadnego muzeum lub galerii. Wiem, ale jakoś nigdy mi się to nie udało. Tyle ciekawych i pięknych rzeczy na wyciągnięcie ręki, do tego za darmo. Ale, że nie chcieliśmy utknąć w przybytkach sztuki na cały pobyt, sprawdzamy wystawy czasowe i wydarzenia, żeby wybrać to co faktycznie chcemy zobaczyć. Na stronie Tate Britain znajdujemy informację o bardzo ciekawej wystawie - "Procesja" Hew Locke’a, która kończy się akurat w czasie naszego pobytu. Super, idziemy. Tym bardziej, że Tate Britain posiada największą na świecie kolekcję prac Turnera, którą koniecznie chcemy zobaczyć.