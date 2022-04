"Milionerzy". Skąd pochodzi miś Paddington?

Miś Paddington w Londynie

Miś pochodzi z Peru, a w Anglii znalazł się w tajemniczych okolicznościach. Rodzina Brownów znalazła go na stacji Paddington w Londynie i nadała mu imię na jej cześć. Na stacji kolejowej czy przy wyjściu z metra można znaleźć figury misia, z którymi turyści chętnie robią sobie zdjęcia. Niektórzy specjalnie po to wybierają się na tę stację, by obfotografować się z uroczym niedźwiadkiem.