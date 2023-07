Pokazał, co zrobili z jego bagażem na lotnisku. "Obrzydliwe zachowanie"

Internauci komentują

Materiał filmowy w błyskawicznym tempie obiegł sieć i został obejrzany prawie sześć milionów razy. "Najważniejsza lekcja - nigdy nie lataj Ryanairem", "To jeden z wielu powodów, dla których absolutnie nie należy latach Ryanairem. Obrzydliwe zachowanie", "Co jest nie tak z tymi ludźmi" - czytamy w komentarzach. "Ten absolutny dupek robił to celowo" - dodaje inny internauta.