Chciał kupić kanapkę na lotnisku w Krakowie. "Przecierałem oczy"

Pokazali ceny z Gran Canarii

Portal NaKanarach.pl porównał ceny na lotnisku na Gran Canarii. Okazuje się, że za podobne wrapy (a nawet większe), co w Krakowie, kosztują tam tylko 6,15 euro, czyli w przeliczeniu ok. 27 zł. Ale to nie koniec różnic. Na wyspie za małą butelkę wody zapłacimy tylko ok. 1,5 euro (czyli w przeliczeniu 6,49 zł).