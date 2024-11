Pokazała polską Szwajcarię. "Jesienią będzie tam wyjątkowo pięknie!"

Trzeba przyznać, że jest to prawdziwy skarb na mapie Polski. Wapienne, spektakularne formacje skalne, liczne wąwozy, jaskinie oraz zamki tworzą klimat tego regionu. "Jesienią będzie tam wyjątkowo pięknie!" - przyznała Anna Konecka. Zgadzają się z nią także internauci. "Uwielbiam to miejsce", "Przepiękne miejsce", "Bardzo miło wspominam tamte okolice" - piszą w komentarzach. Warto jednak odwiedzić to miejsce niezależnie od pory roku.