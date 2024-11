Brytyjczycy i Francuzi odkryli polskie miasto. Szał na święta i sylwestra

- Jeśli chodzi o święta w Zakopanem, w dalszym ciągu dostępnych jest około 25 proc. wolnych miejsc i to w bardzo dobrej lokalizacji, w odpowiednich warunkach i za całkiem przystępne kwoty - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Zakwaterowanie od osoby w tym terminie rozpoczyna się od 100 zł za dobę. Do świąt pozostał jeszcze miesiąc, więc ta liczba na pewno się zmieni. W odróżnieniu od Sylwestra, Boże Narodzenie to czas pełen magii, więc każdy oczekuje prawdziwej zimy. A że pogoda lubi zaskakiwać, to turyści wolą jeszcze poczekać, bo w pogodzie wszystko może się wydarzyć - wyjaśnia.