To już dziś. Ma wielkość boiska i wkrótce minie Ziemię

Podkreślono, że jest to bezpieczna odległość, a dystans, o którym mowa jest dwukrotnie większy niż ten dzielący naszą planetę od Księżyca.

Asteroida 2006 WB, mająca wielkość boiska piłkarskiego, poruszająca się z prędkością 4,2 km/s, została sklasyfikowana jako "obiekt bliski Ziemi" (NEO – Near-Earth Object). Do tej kategorii zalicza się ciała niebieskie, których orbity znajdują się bliżej niż 1,3 jednostki astronomicznej od Słońca. Warto przypomnieć, że jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca ok, 150 mln km.