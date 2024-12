Pokazali nagranie z Krakowa. Wyszły na ulicę, nie zwracając uwagi na samochody

"Spacer w tym miejscu to nie najlepszy pomysł…" - napisano pod nagraniem na facebookowym profilu Karków PL, gdzie opublikowano krótkie nagranie, autorstwa użytkownika Instagrama o nazwie @hana_raoof. Widać na nim także mężczyznę, próbującego pomóc ptakom lub je przegonić.

- Według świadków przestrzegały ograniczeń prędkości, a ich płetwy spełniały wymagania techniczne, jednak łabędzie nie używały kierunkowskazów przy zmianie pasa. Podobno zmierzały do centrum handlowego, by zrobić przedświąteczne zakupy - skomentowała sprawę w żartobliwy sposób Platforma Komunikacyjna Krakowa (PKK), cytowana przez "Gazetę Krakowską".

Najprawdopodobniej łabędzie przybyły znad Wisły i nie potrafiły z jezdni poderwać się do lotu, by wrócić do miejsca, w którym żyją. Przechodni, którzy widza taką sytuację, powinny powiadomić Straż Miejską lub wyspecjalizowane instytucje, zajmujące się środowiskiem i opieką nad zwierzętami.