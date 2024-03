Pokazali polskie uzdrowisko i się zaczęło. Lawina telefonów i wiadomości

Krynica-Zdrój - perła Beskidów

Krynica-Zdrój to tętniące życiem miasteczko, które ma sporo do zaoferowania swoim gościom. Jedną z największych atrakcji jest Góra Parkowa. To jedno ze wzniesień Pasma Jaworzyny, o wysokości 742 m n.p.m. Na jej szczycie znajduje się park zdrojowy, na którego terenie wytyczone zostały liczne ścieżki, po których można spacerować.