Pokażmy Polakom, jak nie śmiecić. Trwa rejestracja na Czyste Tatry 2019

Jedna z największych inicjatyw propagujących ochronę środowiska, szykuje się do kolejnego finału. 29 czerwca w Zakopanem tysiące wolontariuszy wyruszy w góry i pokaże, jak bardzo zależy im na pięknie otaczającej nas przyrody.

Co roku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego usuwają ze szlaków ok. 40-50 ton śmieci pozostawionych przez turystów. Wiele z nich to tworzywa sztuczne, które rozkładają się setki lat, a zawarte w nich toksyny mogą zatruwać wodę, glebę i powietrze. Inicjatywa Czyste Tatry już od 2012 roku stara się przeciwdziałać pozostawianiu śmieci w górach i uświadamiać, jak ważne jest dbanie o ekosystem. Praca tysięcy wolontariuszy przynosi efekty, o czym świadczy fakt, że zmniejsza się ilość odpadów zbieranych w kolejnych edycjach projektu.

- Podczas finału Czystych Tatr pokazujemy, że każdy może zrobić dla środowiska coś dobrego. Małe codzienne gesty, uważność, rozglądanie się wokół siebie i reagowanie na niewłaściwe zachowania, to najprostsza droga do tego, by zadbać o wspólną przestrzeń. To niezwykle budujące, kiedy co roku przyłącza się do nas tysiące zaangażowanych i świadomych ekologicznie osób. Tworzą oni ogromną społeczność ludzi, wzajemnie mobilizującą się do działania nie tylko przez te dwa czerwcowe dni, ale przez cały rok - mówi Rafał Sonik, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.