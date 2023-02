Polacy dają się łatwo sprowokować. Tak tracą pieniądze podczas ferii

"Pod żadnym pozorem nie pozwól się sprowokować do wzięcia udziału w grze! Nie masz szans na wygraną! Przystępując do gry, stracisz pieniądze! Osoby wygrywające, ostentacyjnie cieszące się z wygranej współpracują z urządzającymi ten proceder po to, aby zachęcić potencjalnych graczy" — ostrzegają policjanci.