Szajka od trzech kubków. Nie do wiary, jak potraktowali turystę z USA

- Jestem w szoku, nikt nigdy mnie nie uderzył. Nikt na mnie ręki nie podniósł. Przyjechałem do Zakopanego wypocząć i zostałem tak zaatakowany. Powinniście coś zrobić z tymi oszustami. Wierzyć mi się nie chce, że może coś takiego się dziać w turystycznym mieście - mówi poszkodowany. Podkreśla on również, że zgodnie z zaleceniami policji jedzie do szpitala wykonać obdukcję.