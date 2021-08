Polacy mimo zakazu wykąpali się w jeziorze w Tatrach. "Kto bogatemu zabroni?"

Łamanie zakazów na terenie TANAP - możliwy mandat po fakcie

Strażnicy parku mogą wystawić mandat wyłącznie wtedy, gdy są świadkami wykroczenia. Turyści często jednak pomagają służbom i wstawiają do sieci zdjęcia ze swoimi występkami, co umożliwia wręczenie mandatu po fakcie przez Inspektorat Ochrony Środowiska. Od początku roku do końca lipca wystawiono ich 16 w wysokości od 20 do 300 euro.