Turyści w Tatrach zaskakują. "Coś nam się pomyliło i tak sobie idziemy"

Historia sprzed kilku lat, zamieszczona przez turystkę na jednej z popularnych stron górskich: "Wchodziliśmy na Świnicę od Kasprowego Wierchu we trójkę. Moje doświadczenie to Nosal, męża nic, córki 12-letniej – nic. Znajoma nam poleciła trasę. Coś tam w necie przejrzałam, ale chyba na inne strony trafiłam, bo wszędzie było napisane, że malownicza i łatwa trasa. Nie lubię wchodzić pod górkę, moja kondycja równa się zeru… Do tego jeszcze ubzdurałam sobie, że najgorsze to wejść na szczyt, a później wyobrażałam sobie szeroką i wygodną ścieżkę do Murowańca (schroniska - red.). Totalna amatorka, wiem. Efekt: owszem, udało się wejść, ale były łzy, pot i strach. Następnego dnia dziecko oficjalnie ogłosiło, że nienawidzi gór i na żadną już nie wejdzie. Ja zresztą też".