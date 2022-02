Polacy stawiają na first minute. "Zainteresowanie rośnie z tygodnia na tydzień"

Mimo często zmieniających się formalności wjazdowych i wciąż trwającej pandemii wielu turystów decyduje się na zakup wakacji w formule first, a nie last minute. Taki wybór to nie tylko szansa na atrakcyjną cenę, ale i elastyczne warunki rezerwacji. - Z naszych statystyk sprzedaży wynika, że zainteresowanie wyjazdami w okresie letnim rośnie z tygodnia na tydzień - mówi Marzena German z Wakacje.pl.