Polacy szturmują wieś. Miejsc noclegowych coraz mniej na wakacje

"Na wakacje ok. 60 proc. rezerwacji turystycznych jest już zajętych" - powiedział prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" Wiesław Czerniec cytowany przez Polską Agencję Prasową. Dodał również, że czerwcowy długi weekend na wsi cieszy się ogromnym powodzeniem. Miejsc brakuje nawet w kamperach.

Jak zaznaczył Czerniec, dużym zainteresowaniem wśród urlopowiczów cieszą się domki z oddzielnym wejściem, miejscem do gotowania i łazienką. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem, który ostatnio pokazał, że nie zamierza odpuszczać. Goście podczas wczasów na agroturystyce raczej nie zjedzą również wspólnego posiłku z gospodarzami oraz innymi gośćmi. Właściciele obiektów muszą dostosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podsumowując, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej powiedział, że dzięki obecnej sytuacji agroturystyka ma szansę przyciągnąć osoby, które do tej pory omijały polską wieś. - Być może te osoby, trochę zmuszone sytuacją, przyjadą na wieś i mam nadzieję, że jak już raz spróbują, to będą do tego miejsca wracać - podkreślił.